A través de las redes sociales lamentan la muerte George Michael

Tenía 53 años, integró el grupo Wham! y realizó una carrera solista en la que vendió 100 millones de discos.

Músicos y celebridades enviaron sus condolencias por la muerte de George Michael a través de las redes sociales.

Elton John: El cantante posteó una foto suya junto a Michael en Instagram junto a un epígrafe. “Estoy en profundo shock. Perdí a mi amado amigo; la más cariñosa y generosa alma, y un artista brillante. Mi corazón está con su familia, amigos y todos sus fans”.

Madonna: “Adiós Mi Amigo! Otro Gran Artista nos deja. Puede el 2016 irse a la mierda DE UNA VEZ?”.

Bryan Adams: “QEPD George Michael. No puedo creerlo. Qué increíble cantante y adorable ser humano, demasiado joven para dejarnos”.

Brian May: “Acabo de ver la triste noticia de George Michael mientras me iba a la cama. No tengo palabras. Este año se llevó a tantas buenas personas demasiado jóvenes”.

Meat Loaf: “Dios bendiga a George Michael, rezen una plegaria por él. Un gran ser humano”. Duran Duran (banda): “2016 – pérdida de otra alma talentosa. Todo nuestro amor y empatía con la familia de @GeorgeMichael”.

Gary Numan: “Oh no. George Michael QEPD.” Ellen DeGeneres: “Acabo de escuchar sobre la muerte de mi amigo @GeorgeMichael. Era un talento tan brillante. Estoy tan triste”. Ricky Gervais: “Increíble. QEPD George Michael.” William Shatner: “No se fue todavía este año? Ha fallecido tanta gente. Que En Paz Descanses, George Michael.

Por su parte, Martin Fry, de la banda ABC, indicó en Twitter: “Estoy destrozado”.