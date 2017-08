A la BBC se le vuelan “Los Pájaros”

POR Edgardo Solano

En una nueva vuelta de tuerca a los clásicos y revolviendo en un viejo arcón de los recuerdos, la poderosa cadena británica BBC está seriamente interesada en convertir en una serie el film de Alfred Hitchcock “Los Pájaros”. La adaptación al formato televisivo en boga por estos días será producida por Heyday Television, productor de la saga de Harry Potter, y escrita por el guionista irlandés Conor McPherson, un dramaturgo encargado de adaptar lo que venga, como novelas al teatro o a una serie de televisión. Sin correrse demasiado de la historia original, las escenas estarán ambientadas en Cornwall, un bello paraje marítimo ubicado en el Suroeste de Inglaterra. En este lugar, un agricultor y su comunidad están siendo aterrorizados por una bandada de aves y gaviotas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La rica diversidad aviar del Sur de Inglaterra sacará toda su furia para amargar la existencia a granjeros de este apéndice de las islas británicas con la furia de miles de plumas y picos dispuestos a atacar a mansalva. El film de 1963 no será adaptado en la totalidad de su trama, sino que se anunció que tendrá algunas diferencias con la película para poder dar narrativa y contenido a una serie de ficción dramática. Esta producción no sería la primera adaptación de Hitchcock como ficción televisiva, ya que este mismo año finalizó “Bates Mote”, una serie a modo de precuela de “Psicosis”, que contaba la historia de la familia Bates justo antes de lo que nos cuenta la propia película. En dicha ficción, que contó con cinco temporadas, aparecían Vera Farmiga y Freddie Highmore en los papeles principales. “Los Pájaros”, el film que Hitchcock dirigió en 1963 se basa en la novela homónima de Daphne du Maurier, que fue escrita en 1952 y estuvo basada en hechos reales. La película del maestro del suspenso tiene como protagonista a Melanie Daniels, interpretada por Tippi Hedren, quien se llevaría el Globo de Oro por su papel en la película. Años después del film que la catapultó a la fama, Hedren acabaría revelando en sus memorias el acoso sexual sufrido durante el rodaje por parte del director británico. El reparto lo completaban Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette y Veronica Cartwright. En la película original, Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos pájaros y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas. ■