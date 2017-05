A Boca se le escaparon dos puntos en la última jugada

El Xeneize le ganaba 1-0 a Huracán, pero en tiempo cumplido, con un penal dudoso, el Globo logró el empate y encendió la pelea por el título.

Cuando Boca tenía el triunfo servido en bandeja y veía todo con optimismo, Huracán se encontró con un penal muy dudoso en la última jugada del partido y le cambió el panorama al equipo del Mellizo Barros Schelotto, que se había puesto en ventaja con un gol de Benedetto y estaba dando un paso clave hacia el título. Alejandro Romero Gamarra no pensó en eso cuando agarró la pelota y desde los 12 pasos, con un remate esquinado, le puso más pimienta al campeonato. Previo a lo que sucedió en la última jugada, el partido había sido bastante flojo, con un equipo, Huracán, que decidió proteger su valla y tapar todos los espacios por donde la visita podía complicar, y el otro, Boca, que no encontró los caminos para contrarrestar la propuesta de local y además generó pocas situaciones en los noventa minutos de juego,

dejando a sus dos delanteros, Benedetto y Pavón, muy aislados del resto. Pablo Pérez y Fernando Gago nunca se afianzaron como los conductores del equipo y eso influyó en el desempeño de los atacantes, que tuvieron pocas situaciones

de peligro, especialmente en el primer tiempo, donde los avances hacia el arco de Marcos Díaz fueron escasos. Justamente, durante esa etapa, la más clara del elenco de los Barros Schelotto llegó con un remate desde lejos de Jara que rozó el travesaño. En la otra importante, también participó Jara, con un centro que

Benedetto no llegó a conectar. Huracán, más preocupado por lo que podía hacer su rival, generó poco durante la etapa inicial y sólo se acercó con un remate de Pussetto y con aproximaciones de González y Romero Gamarra. El trámite del encuentro continuó por los mismos carriles durante el complemento, aunque con un Boca más ambicioso, pero sin claridad. Y por eso el gol de Benedetto, a los 29, nació del error de un rival y no de una jugada hilvanada. El Pipa capturó un mal rechazo de Cosciuc y tras sacarse un rival de encima, fusiló a Díaz para poner el 1-0 necesario. Con ese gol, Boca parecía encaminarse a la victoria, pero no lo liquidó a tiempo y en la última jugada lo pagó caro con la falta de Rossi a Montenegro. Ahora, tras el empate de anoche, Boca espera dos traspiés de River para seguir como puntero del torneo. ■