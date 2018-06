Marcos Aguirre se pone la Albiroja

El ex volante de Lanús llegó como refuerzo a Talleres. “Es una oportunidad después de unos meses sin jugar, así que estoy agradecido”, afirmó.

En otros tiempos, este traspaso habría recibido ciertos cuestionamientos. Hoy la situación es otra y que un jugador con pasado en Lanús vista la camiseta de Talleres de Escalada (o viceversa, como ocurrió con Germán Denis) no tiene tanta injerencia.

Marcos Aguirre se convirtió en nuevo refuerzo del Albirrojo y se mostró feliz por su llegada al club. “Me gustó la idea de estar cerca, es una decisión más que nada familiar. Fue por Ezequiel Cacace, el hizo llegar mi nombre. Los dirigentes han mostrado interés y no fue difícil, porque yo tenía necesidad de estar cerca. Es una oportunidad después de unos meses sin jugar, así que estoy agradecido y voy a aprovechar la oportunidad de volver a jugar y sentirme importante de vuelta”, expresó el volante que tiene una extensa trayectoria como jugador.

Nació futbolísticamente en Lanús donde jugó 137 partidos. Luego pasó por Valladolid de España, Arsenal, San Martín de San Juan, Nacional de Uruguay, Instituto de Córdoba, Aragua de Venezuela, Antofagasta de Chile, Nueva Chicago, Bucamaranga y Deportivo Pasto de Colombia.

“Mi último semestre fue en Colombia, volví y tenía opciones para jugar de nuevo en el exterior, y la verdad es que lo pensamos mucho y fue una decisión familiar, estar cerca de mis hijas. Yo estuve en Venezuela, estuve separado de mi hija mayor por la situación en ese país y no lo quería volver a repetir con mi hija menor. Sabía que era una decisión arriesgada porque era un torneo corto por el mundial y hoy estoy agradecido a Talleres que me abre las puertas de su casa”, indicó en diálogo con la web oficial del Club.

¿Las expectativas? “Las mejores. Me ha tocado ganar dos campeonatos, un ascenso es un anhelo que tengo, ojala que lo pueda cumplir en Talleres para agradecer la confianza y la oportunidad que me están dando. Voy a dejar todo como hice en mi carrera, he hecho las cosas bien o mal, pero siempre comprometido con la camiseta”, sostuvo el mediocampista.