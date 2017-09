“Chipi Chipi”, una obra de teatro a partir de un tema de Charly

En “Chipi Chipi”, el autor y director Federico Negri toma a la homónima canción de Charly García para transitar el argumento de la obra, que incluye la totalidad de la letra en las escenas de la puesta y también algunos guiños sobre las creaciones del ex Serú Girán. “La obra está basada en el tema de Charly García. Nació a partir de un taller de teatro y después la profesionalicé, dejó de tener a algunos alumnos para tener a actores profesionales. Fui buscando reemplazos de otro valor”, comenta el autor y director de la obra sobre el nacimiento de este proyecto y la metamorfosis que sufrió al pasar de ser una puesta para una muestra de alumnos y luego pasar a jugar en primera. En este viraje a lo profesional, el autor trabajó en “profundidad” en las escenas y dejó de lado algunos aspectos “más descuidados” que tenía el guión original, en el que se sigue “de pe a pa” la letra de la canción. “Chipi Chipi”, luego de una serie de presentaciones que fueron una suerte de preestreno, regresa a las tablas los dos próximos domingos en el Ceta Teatro de Banfield, con un elenco renovado. Se trata de una obra que habla de las lágrimas y de la libertad. Irrumpen en escena tres señoras de alta alcurnia, dos criados, todos enredados en un mundo imaginario, basado en la canción homónima de Charly García. “Si bien es absurdo, tiene línea argumental. Estas tres señoras ven a sus sirvientes como si fueran iguales, no se dan cuenta de que no son la misma persona. La obra tiene una crítica social, en ese juego entre la clase dominante y sus sirvientes”, acota Negri. Los criados de estas señoras de alto poder adquisitivo están “lookeados” como Charly García, con su respectivos bigotes bicolores incluidos. Uno de estos criados es “Chipi Chipi” y el otro es “Bom Bom”, interpretado por el propio director. “Las tres mujeres tampoco tienen nombre y una de ellas despide a estos mayordomos y otra los vuelve a contratar, aunque no se dan cuenta de que son los mismos”, cierra el director. ■